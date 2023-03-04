"Готовы были подписать Меркеля как легионера". Карпович - о трансферах, Исламхане и домашнем стадионе "Актобе"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:52 Комментарии 1
©ФК "Актобе"

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о впечатлениях от победы над "Жетысу" (1:0), несостоявшихся трансферах Бауыржана Исламхана и Александра Меркеля, а также прокомментировал ситуацию с основным стадионом клуба.

- Андрей Владимирович, какие эмоции после столь тяжелой победы? 

- Приятно побеждать на старте, хотя игра действительно была тяжелой. Считаю, что на сегодня большинство команд плюс-минус в одинаковом состоянии. Нам есть куда стремиться, будем прибавлять. Могу отметить соперника, очень интересная команда с хорошими исполнителями.

Мы, можно сказать, уже в своем стиле вырвали на последних минутах. Это доказывает, что у команды есть характер. Такая победа вдвойне приятнее, хотя понимаю, что многие компоненты игры нужно улучшать. 

- Довольны ли вы трансферной кампанией или усиления еще ожидаются?

- Уже не раз говорил, что мы живем по средствам. Да, ушли игроки, но мы хотели омолодиться, стать быстрее. В некоторых компонентах игры мы так или иначе добавим, нужно немного времени. Усиление мы ищем, возможно, будут еще один-два игрока. 

- В прошлом году вы говорили, что заинтересованы в Исламхане и будете с ним разговаривать, почему в итоге не получилось его подписать? Влиял ли тут финансовый фактор?

- Мы не смогли сделать Бауыржану то предложение, которое его бы заинтересовало. Хотя было изначально понятно, что он не приедет, и это не касается денег.

- Также был диалог с Меркелем?

- Да, мы общались. У человека есть определенный уровень, требования. Мы не смогли заинтересовать его своим предложением. У него приличный класс, и, как я понимаю, Александр желает еще поиграть в Европе. Но если говорить о Казахстане, он хотел долгосрочный контракт на улучшенных условиях, этого предложить мы не смогли.

- Вы готовы были подписывать его в качестве легионера?

- Да, мы рассматривали его как легионера, для нас это не являлось проблемой.

- Вы сказали, что ожидаете еще пару новичков, это легионеры или казахстанцы?

- Работаем как по иностранцам, так и по казахстанцам. Для высоких задач и конкуренции свободных казахстанских игроков практически не осталось, но посмотрим.

- Дома вы вновь начнете сезон на запасном поле. Есть ли понимание, до какого периода вы не сможете играть на основном стадионе?

- Сложно сказать, у нас нет информации. С "Окжетпесом" сыграем на резервном стадионе, а дальше я не знаю, это не ко мне вопрос. 

- Вас не беспокоит то, что вы не знаете, когда команда сможет вернуться на домашний стадион? 

- Беспокоит, но я на это никак не могу повлиять. Конечно, мы хотим сохранить ту атмосферу, которая царит на нашем стадионе и надеемся, как можно быстрее вернуться туда. 

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Метки:
Карпович Андрей Актобе ФК КПЛ Исламхан Бауыржан Меркель Александр
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