Голкипер "Астаны" Дмитрий Непогодов может продолжить карьеру в другом казахстанском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 33-летний вратарь попал в сферу интересов "Тобола". Руководство костанайского клуба рассматривает Непогодова в качестве сменщика Александра Мокина.

Вакансия второго вратаря появилась после ухода из клуба Егора Цуприкова. Основным вариантом для усиления вратарской линии рассматривался молодой Мухаммеджан Сейсен, однако он продлил контракт с "Таразом".

Кандидатура Непогодова возникла не случайно: в "Тоболе" хорошо знакомы с возможностями вратаря, уже выступавшего за костанайский клуб до перехода в "Астану". Трехлетний контракт Непогодова со столичной командой подошел к концу, поэтому чемпиону страны он достанется в качестве свободного агента.

Добавим, что "Тобол" стал чемпионом КПЛ-2021 и выступит в Лиге чемпионов.