КПЛ
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Два гола защитников решили судьбу матча столичного клуба в КПЛ

©ФК "Женис"

В 13-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) столичный "Женис" одержал важную победу над "Атырау", забив два гола во втором тайме, передают Vesti.kz.

Игра в столице долгое время проходила в упорной борьбе. В первом тайме команды сосредоточились на надежных действиях в обороне и редко угрожали воротам друг друга.

Счет был открыт только на 62-й минуте: защитник Иван Сараванья из Боснии и Герцеговины поразил ворота гостей после точного паса полузащитника Исламбека Куата. Этот гол придал уверенности хозяевам, и они продолжили оказывать давление на соперника.

Точку в матче поставил еще один защитник "Жениса" - Асхат Балтабеков. На 92-й минуте он отличился, удвоив преимущество своей команды и сняв все вопросы о победителе.

Таким образом, столичный клуб поднимается с 12-й на 9-ю строчку в чемпионате, имея в активе 13 очков.

"Атырау", в свою очередь, продолжает серию поражений, которая достигла отметки в четыре матча. Команда из запада страны занимает последнюю строчку в КПЛ, набрав лишь четыре балла.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
2 Астана 13 9 3 1 28-12 30
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
11 Туран 12 3 2 7 11-15 11
12 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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