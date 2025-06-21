Два гола защитников решили судьбу матча столичного клуба в КПЛ

В 13-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) столичный "Женис" одержал важную победу над "Атырау", забив два гола во втором тайме, передают Vesti.kz.

Игра в столице долгое время проходила в упорной борьбе. В первом тайме команды сосредоточились на надежных действиях в обороне и редко угрожали воротам друг друга.

Счет был открыт только на 62-й минуте: защитник Иван Сараванья из Боснии и Герцеговины поразил ворота гостей после точного паса полузащитника Исламбека Куата. Этот гол придал уверенности хозяевам, и они продолжили оказывать давление на соперника.

Точку в матче поставил еще один защитник "Жениса" - Асхат Балтабеков. На 92-й минуте он отличился, удвоив преимущество своей команды и сняв все вопросы о победителе.

Таким образом, столичный клуб поднимается с 12-й на 9-ю строчку в чемпионате, имея в активе 13 очков.

"Атырау", в свою очередь, продолжает серию поражений, которая достигла отметки в четыре матча. Команда из запада страны занимает последнюю строчку в КПЛ, набрав лишь четыре балла.



