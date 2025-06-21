КПЛ
Вчера 22:32

Гол на последней минуте выявил победителя в матче экс-чемпиона КПЛ

©ФК "Ордабасы"

В Кокшетау завершился матч 13-го тура казахстанской премьер-лиги, в котором местный "Окжетпес" принимал шымкентский "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

Встреча получилась упорной и драматичной, а единственный гол в игре был забит уже в компенсированное время.

На протяжении всего матча команды вели равную борьбу, однако ключевым эпизодом поединка стал точный удар защитника "Ордабасы" Сагадата Турсунбая на 93-й минуте.

Он переправил мяч в сетку ворот "Окжетпеса", принеся своей команде важнейшие три очка.

Таким образом, чемпионы Казахстана-2023 набирают 19 очков (седьмое место), вплотную приблизившись к кокшетауцам, которые по-прежнему идут выше (шестое место) с 20 баллами.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
2 Астана 13 9 3 1 28-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
11 Туран 13 3 2 8 12-17 11
12 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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