В Алматы состоялся матч 21 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Кайрат" принимал "Астану" и выиграл со счетом 1:0. Оба клуба ведут борьбу за место в тройке лучших по итогам сезона.
До 88 минуты на табло горели нули. А победный мяч забил Маки Баньяк.
В параллельном матче нулевой ничьей разошлись "Атырау" и "Актобе". Подробная статистика встречи доступна тут.
"Актобе" остался на втором месте КПЛ, "Астана" на третьем, а "Кайрат" - на пятом. "Атырау" же поднялся на шестую строчку.
Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.