В Алматы состоялся матч 21 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Кайрат" принимал "Астану" и выиграл со счетом 1:0. Оба клуба ведут борьбу за место в тройке лучших по итогам сезона.

До 88 минуты на табло горели нули. А победный мяч забил Маки Баньяк.

В параллельном матче нулевой ничьей разошлись "Атырау" и "Актобе". Подробная статистика встречи доступна тут.

"Актобе" остался на втором месте КПЛ, "Астана" на третьем, а "Кайрат" - на пятом. "Атырау" же поднялся на шестую строчку.

Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 20 15 4 1 40-14 49 2 Актобе 21 11 8 2 37-19 41 3 Астана 20 12 4 4 24-16 40 4 Кызылжар 20 11 3 6 22-17 36 5 Кайрат 21 10 5 6 37-29 35 6 Тобол 19 8 4 7 20-24 28 7 Атырау 21 7 7 7 22-26 28 8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26 9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25 10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23 11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18 12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18 13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15 14 Аксу Пв 21 4 3 14 20-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →