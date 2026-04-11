КПЛ
Вчера 18:06

Гол "Елимая" на 85-й минуте лишил "Кайрат" лидерства в КПЛ

©ФК "Елимай"

"Елимай" из Семея обыграл талдыкоранский "Жетысу" в матче пятого тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Алматы, где семиреченцы принимают своих соперников завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Победный гол был забит на 85-й минуте с пенальти забил Роман Муртазаев.


Таким образом, "Елимай" набрал 11 очков и вышел на первое промежуточное место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

У "Жетысу" пять очков и десятое место.

Отметим, что алматинский "Кайрат", сместившийся на вторую строчку, имеет десять очков. Сейчас клуб Рафаэля Уразбахтина играет против "Тобола" в Костанае.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 5 2 2 1 7-6 8
6 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
7 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
8 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
9 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
10 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 4 0 1 3 2-6 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →