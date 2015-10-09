Гол "Елимая" на 85-й минуте лишил "Кайрат" лидерства в КПЛ

"Елимай" из Семея обыграл талдыкоранский "Жетысу" в матче пятого тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Алматы, где семиреченцы принимают своих соперников завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Победный гол был забит на 85-й минуте с пенальти забил Роман Муртазаев.

Таким образом, "Елимай" набрал 11 очков и вышел на первое промежуточное место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

У "Жетысу" пять очков и десятое место.

Отметим, что алматинский "Кайрат", сместившийся на вторую строчку, имеет десять очков. Сейчас клуб Рафаэля Уразбахтина играет против "Тобола" в Костанае.

