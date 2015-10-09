Гол "Елимая" на 85-й минуте лишил "Кайрат" лидерства в КПЛ

"Елимай" из Семея обыграл талдыкоранский "Жетысу" в матче пятого тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Алматы, где семиреченцы принимают своих соперников завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
Победный гол был забит на 85-й минуте с пенальти забил Роман Муртазаев.
Таким образом, "Елимай" набрал 11 очков и вышел на первое промежуточное место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
У "Жетысу" пять очков и десятое место.
Отметим, что алматинский "Кайрат", сместившийся на вторую строчку, имеет десять очков. Сейчас клуб Рафаэля Уразбахтина играет против "Тобола" в Костанае.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Премьер-Лига Казахстана 2026 • Казахстан, Костанайская обл., Костанай • Тур 5, мужчины
Сегодня 18:00 • идёт
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Кайрат
Проголосовало 112 человек
Реклама