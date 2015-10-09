4 голами завершился матч "Ахмата" с ассистом Самородова

Грозненский "Ахмат" сыграл вничью в матче 24-го тура РПЛ-2025/26 с самарскими "Крыльями Советов", сообщают Vesti.kz.

Матч выдался насыщенным событиями уже с первых минут. На пятой минуте босниец Амар Рахманович открыл счёт, однако долгое время преимущество не продержалось — уже на десятой минуте Георгий Мелкадзе восстановил равновесие. Ему ассистировал нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

Под занавес первого тайма Эгаш Касинтура вывел "Ахмат" вперёд, уверенно реализовав пенальти на 40-й минуте. Во второй половине встречи "Крылья Советов" нашли ответ: на 70-й минуте Никита Чернов замкнул подачу с углового и сравнял счёт.

По итогам встречи самарцы набрали 22 очка, поднялись на 12-е место и покинули зону стыковых матчей. "Ахмат", имея в активе 31 балл, располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России.







Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!