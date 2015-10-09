Россия
Сегодня 17:48
 

Максим Самородов оформил ассист в матче РПЛ

Максим Самородов оформил ассист в матче РПЛ ©ФК "Ахмат"

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов отдал голевой пас в матче 24-го тура РПЛ-2025/26 против "Крыльев Советов", сообщают Vesti.kz.

Матч проходит в Самаре. На пятой минуте хозяева вышли вперед, благодаря голу Амара Рахмановича.

"Ахмат" отыгрался на десятой минуте. Взятием ворот отметился Георгий Мелкадзе, отличившийся с ассиста Самородова.

На 40-й минуте Эгаш Касинтура ударом с пенальти вывел клуб из Грозного вперед. Впрочем, на 70-й минуте Никита Чернов сделал счет 2:2.

Перед этим матчем у "Ахмата" было 30 очков и девятое место. У "Крыльев Советов" 21 балл и 13-я строчка в таблице.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 21:30   •   не начат
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
- : -
Краснодар
Краснодар
(Краснодар)
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
Краснодар
Проголосовало 3 человек

