Максим Самородов оформил ассист в матче РПЛ

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов отдал голевой пас в матче 24-го тура РПЛ-2025/26 против "Крыльев Советов", сообщают Vesti.kz.

Матч проходит в Самаре. На пятой минуте хозяева вышли вперед, благодаря голу Амара Рахмановича.

"Ахмат" отыгрался на десятой минуте. Взятием ворот отметился Георгий Мелкадзе, отличившийся с ассиста Самородова.

На 40-й минуте Эгаш Касинтура ударом с пенальти вывел клуб из Грозного вперед. Впрочем, на 70-й минуте Никита Чернов сделал счет 2:2.

Перед этим матчем у "Ахмата" было 30 очков и девятое место. У "Крыльев Советов" 21 балл и 13-я строчка в таблице.

