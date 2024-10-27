КПЛ
Вчера 22:04

Главный тренер "Астаны" прокомментировал чемпионскую гонку и поражение в Англии

©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян на послематчевой пресс-конференции прокомментировал чемпионскую гонку в КПЛ, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Сегодня, 27 октября, "Астана" на Центральном стадионе Алматы одержала победу над "Актобе" со счетом 2:0.

"Чтобы вы понимали, 16-го октября мы сыграли против "Шахтера", а через три дня полетели в Семей и сыграли против "Елимая" 20 октября. Мы вернулись в Алматы 21 октября и 22-го уже вылетели в Англию. Провели там одну тренировку и сыграли против "Нью-Сэйнтс" 24 октября. 25-го вечером мы вылетели в Алматы и прибыли сюда только 26-го октября утром. Без ротации тут никак. Хотели сыграть в Англии более успешно, но не получилось. У нас ждет такой же график в ближайшее время.

Никого не списываю со счетов. "Кайрат" на первом месте, но шансы есть и у "Ордабасы", и у других команд. Мы должны сконцентрироваться на своих играх. Мы хотели все матчи сыграть на Центральном стадионе Алматы, потому что мы чувствуем себя хорошо именно на натуральном покрытии. Мы и против "Атырау" сыграем на "Центральном". Что касается матча против "Челси", мы еще ничего не знаем", - сказал Бабаян.

Эта победа позволила "Астане" набрать 40 очков и расположится на втором месте. Теперь столичный клуб отстает лишь на один балл от лидирующего "Кайрата", имея игру в запасе.

"Актобе" с 37-ю очками оказался на четвертой строчке.

Отметим, что после этого тура командам останется провести два заключительных уикенда (2-3 ноября и 10 числа).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Астана 21 12 4 5 31-16 40
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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