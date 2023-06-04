Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал матч 12-го тура КПЛ-2023 против "Аксу", сообщает корреспондент Vesti.kz. Столичный клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.

"Думаю, что к 15-й минуте матча мы уже должны были забивать 2-3 гола, было много моментов. И Абат забил гол, не знаю почему его не засчитали, мы так и не увидели, где там была игра рукой. Смотрели с разных ракурсов, было непонятно, мы даже близко не увидели игру рукой.

В целом, в первом тайме было много нереализованных моментов, и у Абата, Марина и Фабьена. Хорошо, что в одном из эпизодов забили. Во втором тайме 15-20 минут держали темп, потом понятно, что накопилась большая усталость, особенно она легла на наших защитников - они играли практически без замен, не хватило ротации в связи с травмами. В последние 15 минут не хватило немного сил, пришлось отойти, много позволили сопернику, но самое главное, что взяли очень важные три очка. Теперь впереди перерыв в чемпионате, через четыре дня игра в кубке в Шымкенте. Расслабляться некогда, надо восстанавливаться и готовиться к матчу", - цитирует Бабаяна пресс-служба столичных.