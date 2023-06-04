Главный тренер "Астаны" пожаловался на судейство в матче с "Аксу"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 07:50
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал матч 12-го тура КПЛ-2023 против "Аксу", сообщает корреспондент Vesti.kz. Столичный клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.

"Думаю, что к 15-й минуте матча мы уже должны были забивать 2-3 гола, было много моментов. И Абат забил гол, не знаю почему его не засчитали, мы так и не увидели, где там была игра рукой. Смотрели с разных ракурсов, было непонятно, мы даже близко не увидели игру рукой.

В целом, в первом тайме было много нереализованных моментов, и у Абата, Марина и Фабьена. Хорошо, что в одном из эпизодов забили. Во втором тайме 15-20 минут держали темп, потом понятно, что накопилась большая усталость, особенно она легла на наших защитников - они играли практически без замен, не хватило ротации в связи с травмами. В последние 15 минут не хватило немного сил, пришлось отойти, много позволили сопернику, но самое главное, что взяли очень важные три очка. Теперь впереди перерыв в чемпионате, через четыре дня игра в кубке в Шымкенте. Расслабляться некогда, надо восстанавливаться и готовиться к матчу", - цитирует Бабаяна пресс-служба столичных.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Бабаян Григорий Астана ФК КПЛ Аксу ФК

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