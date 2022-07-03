Главный тренер "Акжайыка" подал в отставку

©ФК "Акжайык"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:30

Главный тренер "Акжайыка" Владимир Мазяр объявил об уходе из уральского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz. Причиной стало поражение от "Кайрата" в матче 16-го тура чемпионата Казахстана.

"После этого матча я покидаю "Акжайык". Я, как мужик и тренер, понимаю, что должен уйти. Для команды и для всего города это будет правильно. За последние матчи мы набрали два очка. Мы старались сделать максимум. Есть всегда конец. Я думаю, было больше хорошего в моей работе, чем плохого. 

У нас был разговор с футболистами. Я понял, что уже не могу достучаться до них, и поэтому принял такое решение после игры. Спасибо за все Казахстану!

Почему так много легионеров в команде? А в "Кайрате" сколько иностранцев? Почему "Тоболу" не говорят? У меня нет казахстанцев уровня Шушеначева", - отметил украинский специалист. 

Напомним, что сегодня в Алматы "Акжайык" проиграл "Кайрату" со счетом 0:2. После 14 матчей уральский клуб набрал 12 очков. 

 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
3 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Акжайык ФК КПЛ Кайрат ФК

Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:30
© 2008 - 2022 ТОО «EML»