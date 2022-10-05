Герой сборной Казахстана может покинуть "Астану" из-за Бабаяна

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:23
©КФФ

Защитник сборной Казахстана и "Астаны" Михаил Габышев новый сезон в КПЛ может начать в другой команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новый тренерский штаб "Астаны" не гарантирует место в составе опытному футболисту.

Габышев пропустил 21-й тур КПЛ против "Турана" (2:2), оставшись в запасе.

В новом сезоне главный тренер Григорий Бабаян планирует существенно обновить команду, в том числе и защитную линию.

К Габышеву проявляют интерес несколько других казахстанских команд.

Отметим, что дебютировавший в прошлом году в составе сборной Казахстана футболист в Лиге наций-2022/2024 сыграл три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Его гол в ворота сборной Беларуси помог обыграть соперника (2:1) и занять первое место в своей группе.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29
8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 21 5 9 7 20-26 24
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Астана ФК Бабаян Григорий КПЛ Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:23
КПЛ
Герой сборной Казахстана может покинуть "Астану" из-за Бабаяна
Сегодня , 17:56
КПЛ
"Акжайык" и "Туран" сыграли вничью в матче с автоголом и удалением
Сегодня , 16:20
КПЛ
Экс-полузащитник сборной Казахстана завершит карьеру в конце сезона
Сегодня , 10:50
КПЛ
"За шесть очков". Прямая трансляция матча КПЛ "Акжайык" - "Туран"
Вчера , 21:35
КПЛ
Клуб КПЛ обошел "Реал" по числу пасов за матч
Вчера , 18:32
КПЛ
Изменения в "Астане" и тревога в "Актобе". Почему "Тобол" защитит титул КПЛ
Вчера , 16:22
КПЛ
Стабилен в КПЛ и поможет сборной Казахстана? Как бразилец тащит обескровленный "Кайрат"
Вчера , 13:08
КПЛ
Самые надежные вратари КПЛ: в топ-5 нет Шацкого и Покатилова, а лучшими стали не казахстанцы
Вчера , 10:50
КПЛ
"Изменилось очень многое". Бабаян - о возвращении в "Астану", судействе и победе сборной Казахстана
3 октября, 17:20
КПЛ
В КФФ рассказали о премиальных сборной Казахстана, контракте Адиева и будущем Меркеля
© 2008 - 2022 ТОО «EML»