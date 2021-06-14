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Герои "Каспия", джокер "Ордабасы" и удачливый дебютант "Кайрата". Символическая сборная 15-го тура КПЛ-2021

В списке также игроки других клубов.

Герои "Каспия", джокер "Ордабасы" и удачливый дебютант "Кайрата". Символическая сборная 15-го тура КПЛ-2021
Марко Милошевич. Фото: ФК"Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сразу несколько игроков стали героями 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Vesti.kz подробно рассказывают о том, чем отметились данные исполнители, и представляют собственную версию символической сборной тура.

Вратарь: Марко Милошевич ("Каспий")

Голкипер "Каспия" сыграл ключевую роль в победе своего клуба на выезде с "Жетысу" (1:0). На 64-й минуте Милошевич отразил пенальти в исполнении Айбара Жаксылыкова. А ведь до этого талдыкорганцы выиграли три матча подряд и вроде воспрянули духом, покинув зону вылета.

Левый защитник: Камо Оганесян ("Кайрат")

Формально защитника "Кайрата" можно поставить на левый фланг, который ему знаком не понаслышке. Правда, в матче с "Таразом" Оганесян выступал на правом краю, откуда он совершил ассист на Вагнера Лава. В целом армянский футболист провел качественный матч, внеся существенную лепту в победу "Кайрата" (2:0).

Центральный защитник: Нуралы Алип ("Кайрат")

Защитник "Кайрата" матч с "Таразом", безусловно, может занести себе в актив. В том, что жамбыльцы не сумели забить, есть немаловажная заслуга Алипа.

Центральный защитник: Юрий Логвиненко ("Актобе")

Воспитанник "Актобе" после возвращения в родной клуб провел первый матч целиком. До этого Логвиненко в четырех играх выходил на замену. Во встрече с "Атырау" казахстанский защитник своими действиями не позволил игрокам соперника отличиться и помог "красно-белым" выиграть - 1:0. "Нефтяники" потерпели первое поражение после трех побед и одной ничьей.

Правый защитник: Руслан Есимов ("Кызыл-Жар")

Есимов совершил первое результативное действие в "Кызыл-Жаре". Правый защитник петропавловцев на 89-й минуте дальним ударом принес северянам победу в матче с "Шахтером" - 1:0. 

Центральный полузащитник: Шафик Тигруджа ("Каспий")

Полузащитник "Каспия" стал одним из героев матча с "Жетысу". Франко-тунисский футболист на 18-й минуте прекрасным ударом издалека поразил верхний угол ворот талдыкорганцев. Этот гол стал единственным в матче. Кроме того, легионер актаусцев с индексом 250 стал лучшим игроком матча по версии InStat.

Центральный полузащитник: Валерий Чуперка ("Астана")

Активные действия Чуперки позволили "Астане" создать хороший противовес "Тоболу" в центре поля. Полузащитник столичного клуба, как всегда, был продуктивен, выгрызая мячи в средней линии. Эту встречу он, вне всяких сомнений, может занести себе в актив.

Левый полузащитник: Тигран Барсегян ("Астана")

Армянский полузащитник столичного клуба сыграл одну из ключевых ролей в центральном матче тура против "Тобола". Он был самым активным в атаке у "Астаны". В конце первого тайма, когда столичные проигрывали 0:1, Барсегян заработал пенальти, после которого лидер чемпионата сравнял счет и установил окончательный результат. 

Правый полузащитник: Самат Жарынбетов ("Тобол")

Правый латераль "Тобола", как обычно, проделал огромный объем работы, действуя по всему флангу. На 29-й минуте подача Жарынбетова привела к забитому голу, после которого костанайцы вышли вперед, но не сумели сохранить победный результат.

Нападающий: Жоао Пауло ("Ордабасы")

Форвард "Ордабасы" принес своему клубу первую победу после неудачной серии из семи встреч. Удар бразильца на 92-й минуте матча с "Акжайыком" получился эффектным и эффективным - 1:0.

Нападающий: Вагнер Лав ("Кайрат")

Бразильский нападающий "Кайрата" оставался без голов на протяжении 12 туров. Последний раз Лав забивал в первом круге в ворота "Тараза". Теперь звездный форвард вновь отличился во встрече с жамбылским клубом, открыв счет на 11-й минуте. Алматинцы выиграли в этом матче - 2:0. 

Тренер: Кирилл Кекер ("Кайрат")

Исполняющий обязанности главного тренера "Кайрата" в матче с "Таразом" успешно дебютировал во главе команды, заменив ушедшего из клуба Алексея Шпилевского. По нашему субъективному мнению, Кекер достоин того, чтобы возглавить символическую сборную тура.

С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

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Метки:
Сборная тура КПЛ КПЛ-2021 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Жетысу ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Актобе ФК Атырау ФК Туран ФК Акжайык ФК Лав Вагнер Бразилия Логвиненко Юрий Шпилевский Алексей

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