Генерального директора футбольного клуба "Астана" Давида Лорию уволили. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

"Только что целый вице-премьер страны Ералы Тугжанов самолично отправил в отставку генерального директора ФК "Астана" Давида Лорию. И назначил на его место Тастанбека Есентаева.

Буквально пару дней назад Есентаева назначили главой ПСК. А сегодня такие метаморфозы. Про этого человека ничего сказать не могу, ни хорошего, ни плохого. Просто потому, что не знаю его. Знаю только, что он из мира единоборств. То ли боксеров тренировал в Караганде, то ли кикбоксеров. В футболе не работал", - пишет источник.

Напомним, что Лория работал в "Астане" с октября прошлого года.

Столичный клуб после 19 туров занимает второе место в таблице КПЛ, набрав 41 балл. При этом выбыл из еврокубков на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!