Как футболисты забивали со штрафных в КПЛ-2025 и кто стал лучшим по этому показателю?

Всегда приятно смотреть футбол, в котором забиваются красивые голы, а к таким относят и большинство точных ударов прямыми ударами со штрафного. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о статистике исполнителей штрафных в КПЛ-2025 и предлагает вам ещё раз насладиться этими голами.

Всего в завершившемся сезоне премьер-лиги было забито девять голов со штрафных - шесть ударов на счету казахстанцев, три - в активе иностранцев. И есть ярко выраженный лидер, который отличился дважды за год.

Тагыберген - лучший исполнитель штрафных в КПЛ-2025

Только экс-капитан сборной Казахстана и полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген в минувшем сезоне КПЛ забивал со штрафного дважды. В августе он красиво отличился в ворота бывшей команды - "Ордабасы":

В следующем туре, уже через шесть дней, Тагыберген забил ещё один гол со штрафного, в домашнем противостоянии с "Тураном". В этом эпизоде напрашивалась подача, и она, судя по траектории, была выполнена, но никто из партнёров мяча не коснулся, а сам он влетел в сетку ворот гостей:

Остальные игроки забили только по одному штрафному

Будем рассказывать в хронологическом порядке. В пятом туре победный гол в компенсированное время прямым ударом со штрафного забил Дарко Зорич из "Кызыл-Жара", отличившийся в ворота "Атырау":

В восьмом туре красиво штрафной исполнил капитан "Актобе" Алибек Касым. Расстояние было небольшое, и защитник решил пробить на силу, что позволило ему поразить ворота "Елимая" и забить единственный гол в матче:

Уже в следующем, девятом туре, гол со штрафного, напротив, влетел в ворота "Актобе". Опытный Тимур Досмагамбетов из "Окжетпеса" подловил вратаря красно-белых с острого угла. Правда, гости всё равно увезли из Кокшетау волевую победу:

В девятом туре со штрафного забил не только Досмагамбетов, но и Заза Цицкишвили из "Атырау". Грузинский футболист спас свою команду от поражения в матче с "Жетысу" на последних минутах, поймав мячом девятку:

В 11-м туре забить со стандарта удалось форварду "Кызыл-Жара" Тохтару Жангылышбаю. В гостях он отличился в ворота "Окжетпеса", но его команда всё равно проиграла. Гол получился слегка курьёзным, так как в моменте был рикошет, который сбил с толку вратаря синегорцев:

Целых 12 туров никто не мог забить со штрафного в КПЛ, но в 23-м туре неудачная серия прервалась в матче "Жетысу" - "Кайсар". Игрок хозяев Алан Чочиев классно исполнил стандарт на 11-й минуте, но не обошлось и без ошибки вратаря:

Символично, что последний гол со штрафного был забит в заключительном 26-м туре. Лидер "Окжетпеса" Даурен Жумат отличился точным ударом и помог команде обыграть "Туран" на своём поле:

"Астана" и "Кайрат" не забивали и не пропускали со штрафных

Любопытно, что две лучшие команды последних лет - "Кайрат" и "Астана" - ни разу в сезоне-2025 не забивали и не пропускали со штрафных, хотя игроков, хорошо исполняющих стандарты, у них достаточно.

Лучше остальных со штрафных забивали футболисты "Тобола", "Кызыл-Жара" и "Окжетпеса" - у этих команд по два гола с таких стандартов.

Пропускали же чаще других со штрафного в туркестанском "Туране" - их подловил и Тагыберген, и Жумат.

Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©️

