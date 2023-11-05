Футболисты, тренеры и персонал шымкентского "Ордабасы" не получают зарплату на протяжении трех месяцев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Осенью текущего года игроки даже объявили бойкот и не вышли на одну из тренировок. В ситуацию вмешался аким города, который встретился с командой. После той встречи часть задолженности была покрыта, однако это не устроило новоиспеченных чемпионов Казахстана.

Напомним, по итогам КПЛ-2023 "Ордабасы" впервые в своей истории завоевал золотые медали. Также в финале Кубка Казахстана команда уступила "Тоболу" - 0:1.