Футболисты "Ордабасы" не получают зарплату. Аким отреагировал на бойкот

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:58
©ФК "Ордабасы"

Футболисты, тренеры и персонал шымкентского "Ордабасы" не получают зарплату на протяжении трех месяцев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Осенью текущего года игроки даже объявили бойкот и не вышли на одну из тренировок. В ситуацию вмешался аким города, который встретился с командой. После той встречи часть задолженности была покрыта, однако это не устроило новоиспеченных чемпионов Казахстана.

Напомним, по итогам КПЛ-2023 "Ордабасы" впервые в своей истории завоевал золотые медали. Также в финале Кубка Казахстана команда уступила "Тоболу" - 0:1.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
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