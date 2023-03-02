Футболисты из Бельгии и Бразилии. Казахстанский клуб огласил заявку на сезон-2023

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:53
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Футбольный клуб "Кызыл-Жар" из Петропавловска опубликовал заявку на сезон 2023 года, передают Vesti.kz.

Из новичков отметим бразильского легионера Жозе Витора Пернамбуко и бельгийского защитника Брайана ван ден Богарта. Последний играл в чемпионате Исландии, в бельгийских "Моленбеке" и "Вестерло", а также в низших лигах Англии.

Заявка "Кызыл-Жара":

За всеми трансферами в казахстанском футболе можно следить здесь. "Кызыл-Жар" в первом туре нового сезона КПЛ встретится на выезде с "Кайсаром". Игра пройдет 5 марта.

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Метки:
Кызыл-Жар СК Межсезонье в КПЛ КПЛ

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