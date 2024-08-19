Футболист сборной Узбекистана возглавил гонку бомбардиров чемпионата Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 12:28
©ФК "Ордабасы"

Нападающий сборной Узбекистана по футболу и шымкентского "Ордабасы" Джасур Яхшибоев вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

27-летний форвард оформил дубль в матче против "Шахтера" (3:2) в рамках 17-го тура КПЛ. Теперь на счету Яхшибоева семь забитых мячей.

Второе место в списке бомбардиров делят Ислам Чесноков ("Тобол") и Жоао Пауло ("Кайрат"), на счету которых по шесть голов.

По пять мячей забили Валерий Громыко ("Кайрат"/"Кайсар"), Максим Самородов ("Актобе") и Идрис Умаев ("Актобе").

С полным списком бомбардиров КПЛ можно ознакомиться здесь.

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Футбол

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