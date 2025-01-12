Нападающий сборной Узбекистана Шохбоз Умаров опубликовал пост в соцсетях после ухода из "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

"Пришло время попрощаться с любимой командой. Хочу сказать спасибо каждому, кто на протяжении всех трех лет помогал, поддерживал и переживал за меня.

Огромное спасибо болельщикам этой команды, вы меня приняли как родного и поддерживали команду все время, даже когда были поражения. Спасибо за то, что всегда были с нами. Рахмет всем, мы еще увидимся", - написал Умаров в своем Instagram.