Футболист сборной Узбекистана решил отказаться от КПЛ ради экс-клуба Исламхана

Атакующий полузащитник из Узбекистана Шохбоз Умаров может покинуть туркестанский "Туран", сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний футболист приехал на сборы клуба КПЛ в Турцию и сыграл против чешского "Градец-Кралове" в контрольном матче.

Несмотря на интерес "Турана" к экс-лидеру "Ордабасы", Умаров близок к отъезду в ОАЭ. В частности, предложение узбекистанцу сделал "Аль-Айн", в котором в 2020 году выступал полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан.

Шохбоз Умаров на протяжении трех сезонов выступал в составе "Ордабасы" и помог шымкентцам завоевать Кубок Казахстана-2022 и КПЛ-2023.



