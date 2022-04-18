Футболист сборной Казахстана заработал удаление за празднование гола

Полузащитник "Турана" и сборной Казахстана Максим Федин был удален после своей замены в игре с "Ордабасы", сообщает Meta-ratings.kz.

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Отмечается, что ​на 68-й минуте Федин был заменен и покинул поле, а спустя две минуты получил вторую желтую карточку. Минутой ранее туркестанцы имели самый реальный момент открыть счет в матче, когда македонец Самир Фазли головой попал в штангу ворот "Ордабасы". Федин решил, что мяч уже пересек линию ворот и выбежал на поле, чтобы отпраздновать гол с партнерами.

В тот момент игроков "Турана" стало 12 на поле. ​Судья это заметил и удалил Федина. Теперь он пропустит следующую игру своей команды против "Кайрата" 23 апреля в Алматы.

Напомним, что 25-летний Федин играет за туркестанскую команду с этого года. В его карьере также были "Актобе", "Кайсар", "Тобол", "Окжетпес", "Атырау", "Спартак" (Суботица), "Байтерек". В национальную команду привлекается с 2018 года, а до этого выступал за все юношеские и молодежную сборные страны.

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