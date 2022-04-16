"Ордабасы" не справился с аутсайдером чемпионата Казахстана

"Ордабасы" не смог переиграть "Туран" в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 0:0.

Для шымкентского клуба это вторая ничья в нынешнем сезоне при двух победах и двух поражениях. Туркестанцы, плетущиеся в хвосте турнирной таблицы, по-прежнему не знают побед, завершив третью игру вничью при двух неудачах.

В следующем туре, 23 апреля, "Ордабасы" на своем поле встретится с "Кызыл-Жаром", а "Туран" в гостях сыграет с "Кайратом".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13 2 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 3 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 4 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 5 Астана 6 3 0 3 6-6 9 6 Актобе 6 2 2 2 6-7 8 7 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 8 Атырау 6 2 1 3 5-6 7 9 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7 10 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5 12 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира