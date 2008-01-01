Футболист сборной Казахстана задумал перейти в другой клуб КПЛ

Футболист "Жетысу" и сборной Казахстана Аслан Дарабаев близок к уходу из талдыкорганской команды, сообщает Meta-ratings.kz.



Отмечается, что целый ряд игроков семиреченцев покидает клуб и уже ведет переговоры с потенциальными работодателями. Что касается Дарабаева, у него есть несколько вариантов продолжения карьеры в КПЛ. Также Аслан не прочь вернуться в родной "Шахтер".



В минувшем сезоне на счету 31-летнего полузащитника 17 матчей, в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу. Помимо этого, в ноябре Дарабаев вернулся в национальную сборную и сыграл два матча в ее составе.



Напомним, что "Жетысу" финишировал на шестом месте. Чемпионом премьер-лиги стал "Кайрат", второе место досталось "Тоболу", третье - "Астане". "Окжетпес" вылетел в первую лигу, откуда в премьер-лигу пробились "Актобе" с "Атырау". Еще ранее из-за финансовых трудностей с дистанции сошел "Иртыш".