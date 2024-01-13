Футболист сборной Казахстана сделал заявление после продления контракта с клубом КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 17:56
©ФК "Актобе"

Полузащитник "Актобе" Арман Кенесов прокомментировал продление контракта с "красно-белыми", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Kaz-Football.kz.

Казахстанский футболист продлил соглашение с "Актобе" до конца 2024 года.

- Конечно, я очень счастлив, что остаюсь в клубе. Было трудно принять такое решение. Но сейчас я рад, что остался в рядах "Актобе".

- Тобой интересовались множество клубов. Было много слухов о твоём уходе. Но ты принял решение остаться в "Актобе" Почему?

- В городе Актобе родилась моя мама, а также дочка. Тут у меня очень много близких друзей. Это было одной из причин моего решения.

- Какие личные цели ставишь в этом году?

- Я не ставлю перед собой личные цели. Болельщики «Актобе» уже долгое время ждут чемпионского титула. Я буду очень счастлив, если мы станем чемпионами.

- В клубе поменялся тренерский штаб. Успел ли ты с ними поближе познакомиться? Как ты их оцениваешь?

- Я не тот человек, который должен оценивать. У нас было уже 5 совместных тренировок. Всё идёт по плану.

- Как проходят учебно-тренировочные сборы?

- Все так, как нужно. Ни у кого пока нет травм - это самое главное.

- В каком физическом состоянии ты находишься после двух месяцев отпуска?

- Конечно, нам сейчас сложно даются тренировки. С каждой тренировкой наш тренерский штаб увеличивает нагрузки.

Кенесов с 2022 года выступает за "Актобе". В составе "красно-белых" он провел 52 матча, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Метки:
Кенесов Арман Актобе ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ

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