Футболист сборной Казахстана принял ислам

Футболист сборной Казахстана Максим Федин принял ислам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В соцсетях он выложил фото из мечети, подписав его: "Альхамдулиллях".

Напомним, ранее 26-летний игрок покинул "Туран". В его карьере также были "Актобе", "Кайсар", "Тобол", "Окжетпес", "Атырау", "Байтерек", "Спартак" (Суботица). Играл за юношеские и молодежную сборные Казахстана. Провел 18 матчей за национальную команду в период 2018-2021 годов.

Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:

Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем!