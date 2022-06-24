Футболист сборной Казахстана принял ислам

©КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:23

Футболист сборной Казахстана Максим Федин принял ислам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В соцсетях он выложил фото из мечети, подписав его: "Альхамдулиллях".

Напомним, ранее 26-летний игрок покинул "Туран". В его карьере также были "Актобе", "Кайсар", "Тобол", "Окжетпес", "Атырау", "Байтерек", "Спартак" (Суботица). Играл за юношеские и молодежную сборные Казахстана. Провел 18 матчей за национальную команду в период 2018-2021 годов.

Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Федин Максим Сборная РК по футболу КПЛ

Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 12:23
© 2008 - 2022 ТОО «EML»