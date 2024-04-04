Футболист сборной Казахстана покинул "Астану" и нашел новый клуб

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:40
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Защитник сборной Казахстана по футболу Михаил Габышев подписал контракт с семейским "Елимаем", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Последним клубом Габышева была "Астана". В составе столичного клуба во всех турнирах он сыграл 14 матчей и забил один гол. Также на его счету четыре матча в квалификации чемпионата Европы-2024.

До "Астаны" Габышев играл в родном "Востоке", "Шахтере", "Каспии" и "Атырау". За сборную Казахстана сыграл десять матчей и забил один гол.

Всего в казахстанской премьер-лиге провел 198 матчей, забил девять мячей и отдал десять голевых передач.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Елимай ФК Астана ФК КПЛ Футбольные трансферы Футбол
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