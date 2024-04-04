Защитник сборной Казахстана по футболу Михаил Габышев подписал контракт с семейским "Елимаем", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Последним клубом Габышева была "Астана". В составе столичного клуба во всех турнирах он сыграл 14 матчей и забил один гол. Также на его счету четыре матча в квалификации чемпионата Европы-2024.

До "Астаны" Габышев играл в родном "Востоке", "Шахтере", "Каспии" и "Атырау". За сборную Казахстана сыграл десять матчей и забил один гол.

Всего в казахстанской премьер-лиге провел 198 матчей, забил девять мячей и отдал десять голевых передач.