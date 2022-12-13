Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов заинтересовал столичную "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тренерский штаб чемпионов Казахстана был заинтересован в его переходе, однако сам 24-летний футболист намерен вновь попробовать свои силы в Европе.

По данным нашего источника, интерес к нему проявляет клуб первого бельгийского дивизиона - ФК "Льерс".

Ранее Оразов выступал за латвийский "Даугавпилс" и российскую "Чайку".

В минувшем сезоне КПЛ на счету техничного полузащитника 22 матча в составе "Актобе". Также он стал одним из лидеров сборной Казахстана, проведя в Лиге наций шесть матчей и отметившись одной голевой передачей.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →