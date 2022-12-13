Футболист сборной Казахстана отказался переходить в "Астану" ради Европы

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 11:30
©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов заинтересовал столичную "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тренерский штаб чемпионов Казахстана был заинтересован в его переходе, однако сам 24-летний футболист намерен вновь попробовать свои силы в Европе.

По данным нашего источника, интерес к нему проявляет клуб первого бельгийского дивизиона - ФК "Льерс".

Ранее Оразов выступал за латвийский "Даугавпилс" и российскую "Чайку".

В минувшем сезоне КПЛ на счету техничного полузащитника 22 матча в составе "Актобе". Также он стал одним из лидеров сборной Казахстана, проведя в Лиге наций шесть матчей и отметившись одной голевой передачей.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Оразов Рамазан Астана ФК Актобе ФК Сборная РК по футболу Футбольные трансферы КПЛ

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