Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов заинтересовал столичную "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тренерский штаб чемпионов Казахстана был заинтересован в его переходе, однако сам 24-летний футболист намерен вновь попробовать свои силы в Европе.
По данным нашего источника, интерес к нему проявляет клуб первого бельгийского дивизиона - ФК "Льерс".
Ранее Оразов выступал за латвийский "Даугавпилс" и российскую "Чайку".
В минувшем сезоне КПЛ на счету техничного полузащитника 22 матча в составе "Актобе". Также он стал одним из лидеров сборной Казахстана, проведя в Лиге наций шесть матчей и отметившись одной голевой передачей.