КПЛ
Сегодня 19:18

Футболист сборной Казахстана определился со своим будущим

Эльхан Астанов. ©ФК "Астана"

Полузащитник сборной Казахстана Эльхан Астанов продолжит карьеру в футбольном клубе "Ордабасы", передают Vesti.kz.

25-летний Астанов является воспитанником "Ордабасы". В 2023 году, в статусе свободного агента, он перешёл в "Астану". Летом 2025-го последовал обратный трансфер в шымкентский клуб на правах аренды. Южане решили сохранить игрока в составе, продлив аренду до 31 декабря 2026 года, согласно данным Transfermarkt.

С 2021 года Астанов начал вызываться в сборную Казахстана.

Ранее "Ордабасы" объявил о контракте с новым нападающим из Европы (подробности — по ссылке).


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

