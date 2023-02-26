Футболист сборной Казахстана определился с новым клубом

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Сегодня 11:36
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Защитник сборной Казахстана по футболу Олжас Керимжанов продолжит карьеру в "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Предыдущим клубом игрока был "Туран", который по итогам сезона вылетел из премьер-лиги. Всего за "Туран" казахстанский защитник провел 50 матчей и отметился тремя голами.

Также в карьере Керимжанова были "Жетысу", "Астана", "Окжетпес". В составе сборной Казахстана он провел пять матчей.

Футболист "Жетысу" ударил игрока "Тобола", а тот ответил. Оба получили бан на 5 матчей. Кто виноват?

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Метки:
Сборная РК по футболу Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы Атырау ФК

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