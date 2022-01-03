Футболист сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон

Полузащитник "Тараза" Бауыржан Байтана планирует остаться в команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У 29-летнего атакующего полузащитника были варианты с переходом в другие команды КПЛ. В частности, им интересовался карагандинский "Шахтер", однако Байтана комфортно в родной команде, где он и реанимировал свою карьеру.

Еще одним аргументом выбора игрока в пользу "Тараза" является тот факт, что хорошо знакомый Байтана главный тренер Вардан Минасян близок к возвращению в команду.

Байтана в минувшем сезоне был главным действующим лицом в составе "Тараза". На его счету пять голов и две голевые передачи в 25 матчах КПЛ. Также он вернулся в сборную Казахстана спустя несколько лет.

Ранее в СМИ его неоднократно сравнивали с другим воспитанником таразской школы футбола Бауыржаном Исламханом, с которым они вместе играли в одной команде - в "Таразе" и "Кайрате".