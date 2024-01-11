Футболист сборной Казахстана определился с будущим: он делал дубль в отборе на Евро-2024

Один из самых ярких игроков прошлого розыгрыша чемпионата Казахстана по футболу Ислам Чесноков определился, где он будет выступать в будущем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Успешный сезон в "Тоболе" и дебют в сборной Казахстана в исполнении Чеснокова привлекли внимание европейских клубов. Игрок был открыт к зарубежным предложениям, но на данный момент он близок тому, что провести еще минимум сезон в КПЛ.

Ранее возникала информацию о том, что "Тобол" желает сохранить Чеснокова, также в его услугах была заинтересована "Астана", вероятно, в одном из этих клубов он и продолжит карьеру.

В ноябре агент игрока сборной Казахстана отмечал, что футболист получил конкретное предложение из турецкого клуба "Касымпаша".

Напомним, что в КПЛ-2023 Чесноков провел за "Тобол" 22 матча, оформив пять голов и три ассиста. Также на его счету шесть матчей в квалификации Лиги конференций, где он забил один гол и одну голевую передачу.

Кроме того, Чесноков стал автором победного гола в финале Кубка Казахстана против "Ордабасы", а также сделал дубль в матче квалификации Евро-2024 против Сан-Марино (3:1).