Футболист сборной Казахстана определился с будущим: он делал дубль в отборе на Евро-2024

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:32
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Один из самых ярких игроков прошлого розыгрыша чемпионата Казахстана по футболу Ислам Чесноков определился, где он будет выступать в будущем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz

Успешный сезон в "Тоболе" и дебют в сборной Казахстана в исполнении Чеснокова привлекли внимание европейских клубов. Игрок был открыт к зарубежным предложениям, но на данный момент он близок тому, что провести еще минимум сезон в КПЛ. 

Ранее возникала информацию о том, что "Тобол" желает сохранить Чеснокова, также в его услугах была заинтересована "Астана", вероятно, в одном из этих клубов он и продолжит карьеру. 

В ноябре агент игрока сборной Казахстана отмечал, что футболист получил конкретное предложение из турецкого клуба "Касымпаша"

Напомним, что в КПЛ-2023 Чесноков провел за "Тобол" 22 матча, оформив пять голов и три ассиста. Также на его счету шесть матчей в квалификации Лиги конференций, где он забил один гол и одну голевую передачу.

Кроме того, Чесноков стал автором победного гола в финале Кубка Казахстана против "Ордабасы", а также сделал дубль в матче квалификации Евро-2024 против Сан-Марино (3:1).

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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