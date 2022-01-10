Футболист сборной Казахстана нашел новый клуб. Он проходил просмотр в ЦСКА

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Вчера 11:42

Казахстанский полузащитник Геворг Наджарян ведет переговоры о переходе в украинскую "Ворсклу", сообщает корреспондент Vesti.kz

Наджарян покинул "Шахтер" после завершения срока контракта и сейчас является свободным агентом. Ранее в интервью Vesti.kz игрок заявил, что у него "есть предложения получше", именно поэтому он решил покинуть карагандинский клуб.

"Ворскла" ушла на зимний перерыв, занимая пятое место в чемпионате Украины. Команду из Полтавы возглавляет экс-тренер "Тараза" Юрий Максимов. 

Добавим, что Наджарян провел в минувшем сезоне 19 матчей в чемпионате Казахстана, семь игр в Кубке страны, а также четыре встречи в квалификации Лиги конференций. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего хавбека в 350 тысяч евро. 

На взрослом уровне Наджарян дебютировал в 2015 году. Тогда же хавбек получил приглашение в московский ЦСКА и побывал на просмотре в этом клубе. Затем он два года числился в "Астане", однако редко выходил на поле.

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Вчера 11:42
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