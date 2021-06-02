Футболист "Кайрата" на матче сборных заинтересовал авторитетного агента

Его соотечественник уже подписал контракт с испанским клубом.

Камо Оганесян. Фото: armenpress.am©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:20

Футболист "Кайрата" Камо Оганесян попал на карандаш одному из агентов, посетившему товарищеский матч сборных Хорватии и Армении, который завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Сборная футболистов "Кайрата" и "Астаны" спаслась от поражения в матче с финалистом ЧМ-2018

Отмечается, что на подобных играх всегда присутствуют агенты всех мастей. Один из них, очень авторитетный в своей среде, приехал понаблюдать за молодыми хорватами, а запал на Оганесяна. Не исключается, что Камо может повторить путь своего соотечественника Вараздата Арояна и оказаться в одной из топ-лиг Европы.

Напомним, что последний стал игроком испанского "Кадиса".

28-летний Оганесян выступает за "Кайрат" с прошлого года. В КПЛ также играл за "Жетысу". В нынешнем сезоне КПЛ он провел за "желто-черных" 13 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Армения


Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:20
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