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Сборная футболистов "Кайрата" и "Астаны" спаслась от поражения в матче с финалистом ЧМ-2018

Они отыграли без замен.

Сборная футболистов "Кайрата" и "Астаны" спаслась от поражения в матче с финалистом ЧМ-2018
Тигран Барсегян. Фото: globallookpress.com©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сборные Хорватии и Армении провели товарищеский матч. Встреча, прошедшая в Хорватии, завершилась со счетом 1:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первыми успеха добились хозяева усилиями Ивана Перишича на 24-й минуте. Гости отыгрались на 72-й - отличился Вбеймар Ангуло.

За сборную Армении без замен отыграли футболисты "Астаны" и "Кайрата" Тигран Барсегян и Камо Оганесян.

Напомним, что Хорватия играла в финале чемпионата мира 2018 года в России, уступив Франции (2:4). На данный момент команда готовится к Евро-2020, где в группе D сыграет с Англией, Шотландией и Чехией.

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Метки:
Хорватия ЧМ-2018 по футболу Армения КПЛ-2021 Астана ФК Кайрат ФК

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