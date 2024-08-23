Футболист "Елимая" Эдарлин Рейес Уренья получил вызов в сборную Доминиканской Республики, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

Главный тренер доминиканской сборной Габриэль Марсело Невелефф хочет видеть игрока "Елимая" в отборочных играх Лиги наций КОНКАКАФ. Эдарлин сможет сыграть за национальную команду 7 сентября против Бермудских островов и 10 сентября против сборной Доминики.

26-летний полузащитник присоединился к "Елимаю" этим летом и провел во всех турнирах шесть матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

В карьере Рейеса также были ливийский "Аль-Иттихад" (Триполи), боливийские "Олвейс Реди", "Реал Санта-Крус", "Эмирейтс" из ОАЭ и доминиканский "Цибао".