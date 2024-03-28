Футболист "Атырау" выбыл до конца сезона

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 20:40
©ФК "Атырау"

Атакующий полузащитник "Атырау" Карим Смыков выбыл до конца сезона. Причина - разрыв крестообразных связок, сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

В прошлом сезоне Карим Смыков подписал контракт с "Атырау" и даже попал в заявку на сезон, но затем был отзаявлен и отдан в аренду в "Елимай". В первой же игре за семейскую команду получил травму и пропустил первый круг. Всего за "Елимай" сыграл 12 матчей, забил 1 мяч. Ранее выступал за "Алтай", СДЮСШОР №8 и "Женис".

В нынешнем году вернулся в "Атырау", однако получил тяжелую травму. 21-летний футболист был прооперирован в Москве и вернулся в Казахстан.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Атырау ФК Травма КПЛ
Новости
Сегодня , 20:40
КПЛ
Футболист "Атырау" выбыл до конца сезона
Сегодня , 13:22
КПЛ
Новичок "Астаны" помог сборной оформить два разгрома
Вчера , 19:55
КПЛ
"Кайрат" получит усиление: подробности
Вчера , 08:54
КПЛ
"Кайрат" отреагировал на гол своего воспитанника за сборную Казахстана
25 марта, 17:00
КПЛ
"Актобе" пригласил поигравшего в АПЛ футболиста
22 марта, 21:45
КПЛ
"Актобе" упустил победу над двукратным чемпионом РПЛ
22 марта, 21:28
КПЛ
Топовый европейский клуб накажет экс-игрока КПЛ за лайк: подробности
22 марта, 00:25
КПЛ
Самый дорогостоящий игрок КПЛ не забил пенальти. Его сборная проиграла
21 марта, 20:30
КПЛ
Экс-звезда европейских клубов отказал клубам КПЛ и завершил карьеру
21 марта, 18:30
КПЛ
Неманья Максимович будет играть в Греции
© 2008 - 2024 ТОО «EML»