Атакующий полузащитник "Атырау" Карим Смыков выбыл до конца сезона. Причина - разрыв крестообразных связок, сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

В прошлом сезоне Карим Смыков подписал контракт с "Атырау" и даже попал в заявку на сезон, но затем был отзаявлен и отдан в аренду в "Елимай". В первой же игре за семейскую команду получил травму и пропустил первый круг. Всего за "Елимай" сыграл 12 матчей, забил 1 мяч. Ранее выступал за "Алтай", СДЮСШОР №8 и "Женис".

В нынешнем году вернулся в "Атырау", однако получил тяжелую травму. 21-летний футболист был прооперирован в Москве и вернулся в Казахстан.