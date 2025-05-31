По окончании центрального матча 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Актобе" и "Кайратом" (1:2) между игроками произошло несколько стычек, по итогам которых главному арбитру встречи пришлось раздавать карточки.

Особенно выделился российский нападающий красно-белых Идрис Умаев, схлопотавший удаление за драку с израильским полузащитником алматинцев Даном Глейзером. В соцсетях Умаев объяснил свое поведение на поле, сообщают Vesti.kz.

"Ассаламу Алейкум! Всем, кто видел сегодняшнюю ситуацию, кто пишет плохие слова, хотелось бы сказать следующее. Я сам не конфликтный человек и никогда в жизни не подниму руку на человека, если он меня не трогает. Так вот сама ситуация сегодня: я подхожу, говорю: "Посмотри на меня", на что услышал оскорбления в адрес моих родителей. Я не сдержался, но ни о чем не жалею. Уверен, любой, кто считает себя мужчиной, поступил бы так же. А недомужчины, которые пишут ерунду - им сказать нечего. Всем добра!", - написал Умаев в своих соцсетях.

Напомним, что в главном матче 11-го тура "Кайрат" добыл волевую победу в меньшинстве в гостях над "Актобе" (2:1). Победный мяч на счету 16-летнего Дастана Сатпаева.

Фото: скриншот со страницы IG/idumaev10