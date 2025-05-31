КПЛ
31 мая 07:14

Футболист "Актобе" объяснил причину драки с игроком "Кайрата" после матча

©IG/idumaev10

По окончании центрального матча 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Актобе" и "Кайратом" (1:2) между игроками произошло несколько стычек, по итогам которых главному арбитру встречи пришлось раздавать карточки.

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Особенно выделился российский нападающий красно-белых Идрис Умаев, схлопотавший удаление за драку с израильским полузащитником алматинцев Даном Глейзером. В соцсетях Умаев объяснил свое поведение на поле, сообщают Vesti.kz.

"Ассаламу Алейкум! Всем, кто видел сегодняшнюю ситуацию, кто пишет плохие слова, хотелось бы сказать следующее. Я сам не конфликтный человек и никогда в жизни не подниму руку на человека, если он меня не трогает.

Так вот сама ситуация сегодня: я подхожу, говорю: "Посмотри на меня", на что услышал оскорбления в адрес моих родителей. Я не сдержался, но ни о чем не жалею. Уверен, любой, кто считает себя мужчиной, поступил бы так же. А недомужчины, которые пишут ерунду - им сказать нечего.

Всем добра!", - написал Умаев в своих соцсетях.

Напомним, что в главном матче 11-го тура "Кайрат" добыл волевую победу в меньшинстве в гостях над "Актобе" (2:1). Победный мяч на счету 16-летнего Дастана Сатпаева.

Фото: скриншот со страницы IG/idumaev10

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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