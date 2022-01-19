Форварда клуба РПЛ ждут в казахстанском клубе

Ивуарийский нападающий российского "Ахмата" Сенин Себаи решил продолжить карьеру в "Туране", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ожидается, что в ближайшее время футболист прибудет в расположение туркестанской команды на сборах в Турции. В настоящее время "Ахмат" также тренируется в этой стране, а сам Себаи из-за коронавируса присоединился к грозненцам почти на неделю позже.

Футболисты "Турана" уже осведомлены о переходе Себаи в команду. На его приглашении настоял новый главный тренер Владимир Газзаев, при котором африканец выступал в "Тоболе" и получил приглашение в РПЛ.

В "Ахмат", где выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, Себаи перешел в сентябре прошлого года из "Химок". Всего за грозненцев в РПЛ форвард сыграл девять матчей, в которых забил два гола и сделал один ассист.