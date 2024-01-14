Форвард сборной Казахстана присоединился к "Астане"

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Сегодня 18:01
©ФК "Мактаарал"

Казахстанский нападающий Рамазан Каримов успешно проявивший себя в прошлом году будет игроком "Астаны" в предстоящем сезоне, передают Vesti.kz

По информации телеграм-канала "Гол емес" футболист отправился на сборы со столичной командой в ОАЭ, где, по всей видимости, и будет подписан контракт.

Каримов в прошедшем сезоне защищал цвета "Мактаарала", где ему удалось забить восемь голов в 26 матчах. 

Ранее форвард также выступал за "Каспий" и молодежную команду "Астаны". В составе сборной Казахстана 24-летний нападающий провел два матча. 

 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
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