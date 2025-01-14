Форвард сборной Казахстана объявился в топовом клубе КПЛ

Казахстанский форвард Оралхан Омиртаев присоединился к "Актобе" на предсезонных сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

"Нападающий сборной Казахстана Оралхан Омиртаев присоединился к тренировкам "Актобе" в Турции. 26-летний нападающий выступал на чемпионате Беларуси в прошлом году. Всего команды "Слуцк" и БАТЭ провел 27 игр и забил 10 голов", - пишет пресс-служба "красно-белых".

В Казахстане воспитанник карагандинского футбола выступал за родной "Шахтер", "Тобол", "Акжайык" и "Атырау".

В составе национальной команды он провел пять матчей, в которых забил два гола.



