Форвард сборной Казахстана близок к уходу из клуба КПЛ

Нападающий Тохтар Жангылышбай, выступающий за петропавловский "Кызылжар" с начала 2025 года, может досрочно покинуть команду, передают Vesti.kz.

Клуб рассматривает возможность расторгнуть контракт с 32-летним форвардом, несмотря на то что соглашение рассчитано до 31 декабря текущего года. Об это сообщает Telegram-канал "Бомбардир". Причиной возможного расставания стали скромные результаты игрока: в шести матчах сезона Жангылышбай отметился лишь одним голом.

Опытный футболист ранее выступал за целый ряд казахстанских клубов, включая "Кайрат", "Астану", "Шахтер", "Ордабасы", "Актобе", "Тобол", "Кайсар", "Жетысу" и "Мактаарал". На его счету также семь матчей и один гол в составе национальной сборной Казахстана.