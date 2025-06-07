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Форвард сборной Казахстана близок к уходу из клуба КПЛ

©ФК "Кызылжар"

Нападающий Тохтар Жангылышбай, выступающий за петропавловский "Кызылжар" с начала 2025 года, может досрочно покинуть команду, передают Vesti.kz

Клуб рассматривает возможность расторгнуть контракт с 32-летним форвардом, несмотря на то что соглашение рассчитано до 31 декабря текущего года. Об это сообщает Telegram-канал "Бомбардир". Причиной возможного расставания стали скромные результаты игрока: в шести матчах сезона Жангылышбай отметился лишь одним голом.

Опытный футболист ранее выступал за целый ряд казахстанских клубов, включая "Кайрат", "Астану", "Шахтер", "Ордабасы", "Актобе", "Тобол", "Кайсар", "Жетысу" и "Мактаарал". На его счету также семь матчей и один гол в составе национальной сборной Казахстана.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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