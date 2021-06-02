Нападающий алматинского "Кайрата" Артур Шушеначев не полетит со сборной Казахстана в Скопье, сообщает корреспондент Vesti.kz. У игрока имеется повреждение, полученное в матче КПЛ.

Ранее он пропустил матчи отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции и Украины.

В текущем сезоне КПЛ на счету форварда семь матчей, в которых он забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Напомним, что товарищеский матч Северной Македонии и Казахстана состоится 4 июня. При этом македонцы сыграют на предстоящем чемпионате Европы. В группе С их соперниками станут Нидерланды, Украина и Австрия.

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