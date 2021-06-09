Сборная Гвинеи, за которую выступает нападающий "Кайрата" Хосе Канте, победила сборную Косово в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в турецкой Анталье и завершилась со счетом 2:1 в пользу Гвинеи. У победителей отличились Мустафа Куяте (60-я минута) и Хосе Канте (66-я, пенальти). В составе проигравших один мяч отыграл Арб Манай (90+3-я).

Хосе Канте вышел в стартовом составе, на 37-й минуте заработал предупреждение, а на 83-й был заменен.

Напомним, что сборная Косово должна была 4 июня в Приштине провести контрольную игру с Казахстаном, но в КФФ были вынуждены отказаться от нее во избежание неприятностей политического характера.

30-летний Хосе Канте выступает за "Кайрат" с этого года, в 12 матчах КПЛ забил семь мячей и отдал два ассиста, на данный момент он является лучшим бомбардиром алматинского клуба.

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