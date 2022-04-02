Форвард "Кайрата" Хосе Канте признан лучшим игроком марта в КПЛ-2022, сообщает пресс-служба ПФЛК.

Голосование проводилось среди главных тренеров и капитанов клубов премьер-лиги.

По правилам голосования каждый из опрашиваемых выбирал свою тройку лучших. Далее в зависимости от мест игрокам присваивались баллы: три балла - за первое место, два балла - за второе место и один балл - за третье место. В итоге все баллы суммировались.

Таким образом, Канте набрал 62 балла - 18 первых мест, три вторых и два третьих.

Второе место занял полузащитник "Каспия" Рати Ардазишвили. Тройку лучших замкнул полузащитник "Актобе" Уго Видемон.

Канте забил четыре гола в стартовых турах и лидирует в гонке бомбардиров.

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