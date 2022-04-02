Обошел Бердыева. Назван лучший тренер КПЛ в марте

Главный тренер "Каспия" Николай Костов по итогам голосования среди коллег назван лучшим в марте среди наставников клубов КПЛ-2022, сообщает пресс-служба ПФЛК.

За болгарского специалиста отдано шесть голосов из 14. На втором месте главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев - четыре голоса. Замкнул тройку Руслан Костышин из "Аксу" - два голоса.

Отметим, что "Каспий" набрал семь очков и наряду с "Кайратом" и "Тоболом" возглавляет таблицу КПЛ.