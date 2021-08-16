Форвард европейской сборной отказал клубу КПЛ. Он объяснил свое решение

Фото: novsport.com©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 11:42

Футбольные клубы из Узбекистана и Казахстана сделали предложение экс-нападающему сборной Болгарии Венциславу Христову, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последним его клубом был болгарский "Нефтохимик", который он покинул в июле. 

"Предложения команд из Казахстана и Узбекистана удовлетворили меня финансово, но ввиду сложной ситуации в мире из-за пандемии я предпочитаю быть рядом со своей семьей, и мне еще есть что показать в родном чемпионате", - приводит слова футболиста Novsport.com.

32-летний форвард забил более 40 голов за болгарские клубы "Берое", "Левски" и "Арда".

Христов также провел восемь матчей и забил один гол за национальную команду в период 2013-2016 годов.

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Метки:
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