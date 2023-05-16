В ФК "Астана" сделали заявление по поводу финансовых проблем, с которыми столкнулся клуб, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что игроки не получили расчет по заработной плате за последние месяцы.

"На сегодняшний день ожидаем Постановления о выделении внебюджетных средств. Как только будет принято Постановление, начнется распределение внебюджетных денежных средств для ФК "Астана" на 2023 год.

Вместе с тем, Фондом выделена временная финансовая помощь ФК "Астана" для выплаты заработной платы спортивному и административному персоналу.

В этой связи, тренировочный и спортивный процесс не нарушены", - говорится в заявлении клуба.