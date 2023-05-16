ФК "Астана" получит финансовую поддержку

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:11
©ФК "Астана"

В ФК "Астана" сделали заявление по поводу финансовых проблем, с которыми столкнулся клуб, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что игроки не получили расчет по заработной плате за последние месяцы. 

"На сегодняшний день ожидаем Постановления о выделении внебюджетных средств. Как только будет принято Постановление, начнется распределение внебюджетных денежных средств для ФК "Астана" на 2023 год.

Вместе с тем, Фондом выделена временная финансовая помощь ФК "Астана" для выплаты заработной платы спортивному и административному персоналу.

В этой связи, тренировочный и спортивный процесс не нарушены", - говорится в заявлении клуба. 

Напомним, подопечные Григория Бабаяна являются действующими чемпионами и будут представлять страну в ЛЧ. В КПЛ-2023 на данный момент они занимают второе место в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Астана ФК КПЛ

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