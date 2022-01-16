Столичная "Астана" в своем Instagram объявила об уходе 31-летнего черногорского защитника Жарко Томашевича, сообщают Vesti.kz.

"По истечении срока трудового соглашения футбольный клуб "Астана" прощается с Жарко Томашевичем.

Жарко присоединился к столичной "Астане" в 2019 году: в том же году вместе с клубом он завоевал золотые медали чемпионата Казахстана. В желто-синей футболке он провел 48 игр, забил шесть голов и отдал два ассиста.

Футбольный клуб "Астана" благодарит Жарко за вклад, который он внес в успехи команды, и желает дальнейших успехов в карьере. Это было замечательное время!" - говорится в сообщении.

Напомним, Жарко Томашевич может перейти в костанайский "Тобол". Им чемпион Казахстана хочет укрепить оборонительную линию перед предстоящим сезоном.