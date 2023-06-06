Фирмино получил предложение из Казахстана

Португальский нападающий Уго Фирмино может продолжить карьеру в Казахстане, сообщают Vesti.kz.
По информации A Bola, 34-летний форвард покинул армянский "Арарат". Отмечается, что приоритетом для нападающего является возвращение в Португалию.
В то же время Фирмино уже получил предложения из-за рубежа, в частности, из Казахстана, Болгарии и Латвии.
В Португалии футболист играл за "Кова да Пьедаде", "Эшторил", "Жил Висенте" и другие клубы, также он выступал на Кипре, в Анголе и Румынии.
В сезоне-2022/23 Фирмино провел 23 матча в чемпионате Армении, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает этого футболиста в 150 тысяч евро.